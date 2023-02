Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto mercoledì sera a Siena alle 21.51. L’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa ad una profondità di 8 km con epicentro a 1 km dalla città del Palio. Due minuti più tardi è stata registrata un’altra scossa, di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 km e sempre con epicentro a 2 km da Siena. Di lì è partito uno sciame sismico, che ha poi fatto registrare altre scosse in successione: alle 21.58 di magnitudo 2.4, alle 22.02 di 2.1, alle 22.08 di 2.7 e alle 22.10 di magnitudo 2.

Il sisma è stato avvertito distintamente dai cittadini ed in molti si sono riversati in strada per la paura, complice anche il dramma di queste ore in Turchia e Siria. La scossa è stata avvertita anche dai cittadini residenti nei comuni del Chianti e della Val d’Elsa. Il sindaco, Luigi De Mossi, e i tecnici del Comune non hanno comunque ricevuto segnalazioni di danni.

Le scuole di ogni ordine e grado e le università a Siena restano chiuse giovedì solo per permettere valutazioni sulle strutture. Al momento, comunque, non si registrano criticità sugli immobili. Resterà chiusa anche la Torre del Mangia, in piazza del Campo. Dal Comune si spiega che la misura è stata disposta per completare tutte le verifiche ma che al momento non si è registrato alcun danno alla celebre torre.