“Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati e il Canone Rai è rimasto in bolletta, se no saltava tutto” ma ” è evidente che dovrà uscire dalla bolletta, e quindi per l’anno prossimo bisognerà pensare a un altro strumento”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando ad un evento elettorale della Lega a Roma.