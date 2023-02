Salvatore Baiardo, l’ex tuttofare dei fratelli Graviano, condannato per favoreggiamento aggravato, ha aperto il proprio profilo sul social dei “giovani”, TikTok. In un video, pubblicato oggi, Baiardo dice di aver appena fatto colazione al bar Doney, a Roma, dove Gaspare Spatuzza, nel gennaio del 1994, incontrò Giuseppe Graviano: “Era era molto felice, come se avesse vinto al Superenalotto, una Lotteria – raccontò più volte il pentito – Poi mi fece il nome di Berlusconi. Io gli chiesi se fosse quello di Canale 5 e lui rispose in maniera affermativa. Aggiunse che in mezzo c’era anche il nostro compaesano Dell’Utri e che grazie a loro c’eravamo messi il Paese nelle mani”. Baiardo, stasera, sarà da Massimo Giletti, a Non è l’Arena. Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, sono diventate “celebri” alcune dichiarazioni di Baiardo, sempre a Giletti, in cui rivela che un boss malato è pronto a farsi prendere.