“I mafiosi hanno il terrore del 41 bis, perché è quello strumento che impedisce al mafioso di controllare il territorio e fa avere al mafioso la certezza che lo Stato ha vinto. Sono decenni che la mafia prova in tutti i modi a cercare strade per fare cambiare idea allo Stato e lo Stato finora non ha cambiato idea. C’è una nuova strada, e un nuovo personaggio: un influencer che sta utilizzando questo strumento ed è il terrorista Cospito: sta utilizzando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis. Lo dice Cospito. Voglio sapere se la sinistra sta con lo Stato o con i terroristi che stanno con i mafiosi”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato di FdI, intervenendo nell’aula della Camera nel corso dell’esame della proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Le parole di Donzelli hanno sollevato le proteste delle opposizioni. “Sono sconcertato. Non è consentito che uno si alza la mattina e viene qui a fare il comizio. Non è accettabile”, ha detto il deputato di Avs, Filiberto Zaratti. “Sull’art.1 questo tema non c’entra niente”, gli ha fatto eco Roberto Giachetti, di Az-Iv. “Ci sono molte ragioni per le quali potremmo invitare l’onorevole Donzelli a vergognarsi – ha attaccato dal Pd Peppe Provenzano – Ne voglio sottolineare due: la prima, che l’intervento che ha appena rivolto e le accuse all’opposizione non c’entravano nulla e la seconda è perché sta sporcando un momento di grande unità che questo Parlamento ha il dovere di costruire sui temi della lotta alla mafia, le chiedo presidente di richiamare l’onorevole Donzelli al rispetto della sua funzione e di noi che siamo in quest’Aula”.