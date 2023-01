La prima battuta d’arresto per Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governo e del centrodestra. L’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera conferma la flessione dei consensi del primo partito italiano e dell’intera coalizione che ha trionfato nelle urne a settembre. Rispetto al 22 dicembre 2022, Fdi è accreditata ora del 30,5% dei consensi, in netto calo rispetto al 31,7 della precedente rilevazione. Mentre il M5s si conferma il secondo partito e guadagna lo 0,6 (18,2%). Stabile invece il Partito Democratico al 16,4 con una lievissima crescita (0,1).

Nella coalizione di governo crescono la Lega, passando dal 7,8 all’8,3%, e Forza Italia che guadagna secondo le stime lo 0,6 arrivando al 6,8 per cento. Progressi che non bastano a compensare la perdita di Fratelli d’Italia e che portano in lieve flessione il centrodestra ora accreditato del 46,6%, lo 0,2 per cento in meno di un mese fa. Il centrosinistra invece sale dello 0,4% grazie alla crescita di Alleanza Verdi-Sinistra che avanza dal 3,8 al 4,1. Stabile anche Azione-Italia Viva, stimata al 7,1% (+0,1). Gli indecisi o coloro che dichiarano di astenersi sono in crescita del 2%.

In calo, come detto, anche l’indice di gradimento del governo e della presidente del Consiglio. L’esecutivo ripiega da 54 a 51 e Meloni scende dal 58 al 53. Tra gli altri leader, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte resta il più apprezzato con il 32% dei giudizi positivi (stabile) seguito da Matteo Salvini in crescita dal 27 al 28%. Calo di 1 punto invece per Carlo Calenda – da 22 a 21 – e Matteo Renzi, al 15%.