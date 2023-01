“Se ‘o trovo a Todisco ‘o resto ‘nterra! Ci spacco la faccia!“. Sono le frasi pronunciate a microfono aperto dal presidente del consiglio comunale di Avellino, Ugo Maggio, mentre parlava con . A pubblicare il video è lo stesso Francesco Todisco, consigliere regionale delegato alle Aree interne. “Cosa avrei mai fatto per meritarmi tali minacce?” scrive Todisco sui social. E poi spiega: “Pochi istanti prima la Consigliera comunale Iannuzzi, assieme ad altri suoi colleghi della minoranza, stava reclamando per ottenere il rispetto del regolamento al fine di poter presentare i propri emendamenti al deliberato consiliare sulla questione del Project Financing” dello Stadio comunale. Maggio, non nuovo a interpretazioni originali del regolamento consiliare, stava minando i diritti della minoranza consiliare a presentare ulteriori emendamenti, suscitando la reazione dei consiglieri, tra cui Alessandra Iannuzzi. Nel medesimo video si può sentire sempre Maggio che sembra riferirsi a una consigliera quale mio riferimento, per poi passare alle minacce che potete udire”.

Una volta diffuso il video, Maggio si è poi scusato . “Dopo molte ore di Consiglio comunale, e dopo essere stato oggetto di ripetuti e durissimi attacchi, soltanto per essermi impegnato far rispettare il regolamento consiliare, probabilmente anche a causa della stanchezza, mi sono purtroppo abbandonato ad espressioni che in nessun modo fanno parte della mia maniera di parlare, di pensare e di agire. La mia storia personale e politica testimonia meglio delle parole che condanno da sempre ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, e che nutro profondo rispetto per l’altrui opinione e per tutti i rappresentanti politici presenti all’interno del Consiglio comunale o esterni a esso”