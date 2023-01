Prosegue nella mattinata di sabato la nevicata su Campobasso, anche se con meno vigore rispetto alla notte trascorsa. Nel capoluogo molisano, per tutta la giornata è stata emanata l’allerta meteo e disposta la chiusura delle scuole. Fin dalle prime ore i mezzi spazzaneve sono al lavoro per liberare le strade cittadine e consentire gli spostamenti in sicurezza.