“La parola ‘entusiasta’ non credo di averla mai pronunciata. Il fatto che io sia stata chiamata in Regione per mettere a posto i disastri che erano stati fatti nella prima fase della pandemia credo evidenzi che ci sia stato un cambio quando io sono arrivata. Immagino che i cittadini ne tengano conto, forse è bene che si sappia che c’è stato un prima e un dopo Moratti”. Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dell’incontro a Milano con Confcommercio Lombardia, rispondendo alle dichiarazioni del governatore Attilio Fontana.