Erano stati il giovane allievo e il grande campione. Oggi non è più così: Francesco Bagnaia è a sua volta campione mondiale di MotoGp in carica. Ma ha ancora bisogno del suo maestro, Valentino Rossi. E il pilota Ducati ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 ha svelato un particolare: “Ho chiesto a Valentino Rossi di seguirmi come coach. So che ovviamente è difficile per lui riuscire a far conciliare tutto, con le sue gare in macchina e la bambina è difficile averlo alle gare“, ha dichiarato Bagnaia.

“Dopo l’estate – ha spiegato – in ogni gara della stagione ci siamo sentiti al telefono. Da lì in avanti abbiamo avuto questo rapporto dove gli ho chiesto tantissime cose, a lui che ha la massima esperienza“. Bagnaia ha aggiunto: “Quando è venuto a vederci gli ho chiesto di andare in pista per vedere cosa facessi di buono e cosa no. Lui è il mio idolo fin da bambino. Mi ha insegnato a rimanere calmo, a stare tranquillo, a cercare di godere ogni momento e a festeggiare quando è il momento di festeggiare. La sua tranquillità e modestia sono le cose più importanti che lo hanno caratterizzato”, ha evidenziato Bagnaia.