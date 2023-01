“Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripristinando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”. Il messaggio della Federal Aviation Administration arriva nei momenti in cui negli Stati Uniti tutti i voli aerei sono stati bloccati per circa tre ore, dalle 6 fino alle 9 ora locale (le 15 in Italia), quando gradualmente è ripresa la circolazione aerea. Lo stop era dovuto a un guasto al sistema informatico e il presidente Joe Biden ha chiesto “un’indagine completa sulle cause”, aggiungendo che al momento non ci sono prove sia dipeso da un attacco informatico. La Casa Bianca ha inoltre aggiunto che durante il blocco gli aerei potevano atterrare in sicurezza, ma non decollare, e che le cause erano (e al momento restano) sconosciute. La portata del disservizio è subito emersa dai social, dove in migliaia hanno twittato dicendo di essere rimasti bloccati. Sono oltre 3.700 i voli che hanno subito ritardi e più di 640 sono stati cancellati.

Le compagnie di volo – American Airlines ha affermato che l’interruzione del servizio aereo ha avuto un impatto su “tutti i voli, compresi tutti i vettori”. La United Airlines dal canto suo ha dichiarato che tutti i voli nazionali saranno in ritardo fino a che la Federal Aviation Administration (Faa) non darà ulteriori informazioni. L’aeroporto internazionale Austin-Bergstrom del Texas ha confermato in un tweet che “un’interruzione della Faa sta causando lo stop a terra negli aeroporti in tutto il paese”.