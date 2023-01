I commenti sprezzanti nei confronti di una leggenda del calcio francese come Zinedine Zidane non potevano passare inosservati. Il presidente della Federcalcio Noel Le Graet è stato travolto dalle polemiche in Francia dopo le sue dichiarazioni a un talk show di RMC radio. Dopo le sue parole, è intervenuto anche Kylian Mbappe, che su Twitter ha scritto: “Zidane è la Francia, non si manca di rispetto a una leggenda del genere”.

Le Graet, che ha recentemente prolungato il contratto dell’attuale ct della Francia Didier Deschamps fino a luglio 2026, ha parlato delle voci che collegano Zidane alla panchina del Brasile: “Sarei sorpreso se andasse lì. Ma può fare quello che vuole, non mi riguarda. Non l’ho mai incontrato (Zidane) e noi (la FFF) non abbiamo mai pensato di separarci da Didier”. “Mi sconvolgerebbe il fatto che possa andare in Brasile? Non me ne potrebbe fregare di meno. Può andare dove vuole, in una grande squadra, in nazionale…”, ha aggiunto il presidente della Federcalcio. Poi la frase più grave: “Zidane ha provato a contattarmi? Certamente no, non avrei nemmeno risposto al telefono”, ha aggiunto Le Graet.