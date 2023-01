Sono passati quasi dieci anni dai fatti, un uomo condannato per aver frustato il figlio con un cavo elettrico è stato arrestato per scontare la pena. I carabinieri di Fabbrico (Reggio Emilia) hanno eseguito il provvedimento che portare in carcere l’uomo condannato a tre anni. La vittima, nel 2013, aveva di 8 anni. Nove anni fa, le forze dell’ordine erano intervenute dopo che i vicini avevano sentito le urla di un bambino. Quando i militari entrarono nell’abitazione, trovarono il piccolo nella vasca da bagno. Il bambino aveva sul corpo diversi segni di violenza e fu trasportato in ospedale, dove i medici ritennero le ferite ferite guaribili in trenta giorni. Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine trovarono e sequestrarono il cavo elettrico. L’uomo, un operaio, fu ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravati. La sentenza è divenuta adesso definitiva.