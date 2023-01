Centinaia di soccorritori sono mobilitati in Vietnam, nella provincia meridionale di Dong Thap, per salvare un bambino di dieci anni, caduto due giorni fa in un buco profondo 35 metri all’interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe precipitato nel pozzo di un pilastro di cemento cavo largo appena 25 centimetri mentre era alla ricerca di rottami di metallo. Le squadre al lavoro usano una grande trivella per perforare e ammorbidire il terreno circostante per poi cercare di sollevare il pilastro. Un quotidiano vietnamita ha riferito che sulle condizioni del piccolo non ci sono informazioni certe: avrebbe smesso di interagire con l’esterno nonostante all’interno della cavita’ sia stato sempre pompato ossigeno.