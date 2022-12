Un 69enne con precedenti per violenze razziste ha aperto il fuoco dentro un centro culturale curdo nel pieno centro di Parigi. L’uomo, di origini francesi, ha sparato diversi colpi uccidendo tre persone e ferendone almeno altre quattro. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e violenze aggravate. La sparatoria è avvenuta nel X arrondissement e, secondo quanto riferisce Le Parisien, “ha avuto luogo al centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d’Enghien”.

L’aggressore era uscito di prigione il 12 dicembre: era stato fermato per l’attacco con una scimitarra ad un centro migranti del XII arrondissement nel 2021, era sottoposto a controllo giudiziario e gli era stato imposto il divieto di possedere armi. “Aveva precedenti per violenze armate di carattere razzista”, ha confermato la procuratrice Laure Beccuau. Come ha riferito la sindaca del decimo arrondissement di Parigi, anche l’autore della sparatoria “è rimasto ferito” ed “è stato portato in ospedale”, poi “verrà ascoltato dagli inquirenti. Alexandra Cordebard ha precisato che l’uomo è in stato di emergenza “relativa”.

“Sette, otto, spari in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all’interno” ha raccontato una negoziante di zona citata dalla France Presse. La prefettura di polizia di Parigi ha invitato, via Twitter, cittadini e turisti ad “evitare il settore” dove è avvenuta la sparatoria, chiedendo di “lasciare intervenire i servizi di soccorso” nella zona. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha fatto sapere via Twitter che sta rientrando a Parigi: “Tutti i miei pensieri alle persone vicine alle vittime”.