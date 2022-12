L’ingresso dell’Ucraina nella Nato non è ritenuto dal presidente francese Emmanuel Macron come lo “scenario più probabile” e sarebbe vissuto dalla Russia come un’azione conflittuale. Nelle stesse ore in cui Volodymyr Zelensky è stato accolto negli Usa da Joe Biden, arriva dalla Francia il raffreddamento della principale richiesta fatta da Kiev negli ultimi mesi.

“L’ingresso dell’Ucraina nella Nato sarebbe percepito dalla Russia come qualcosa di conflittuale. Non è con questa Russia che si può immaginare”, è stato il ragionamento fatto da Macron in un colloquio con i quotidiani francese Le Monde, americano Wall Street Journal e libanese An Nahar. E ha insistito sulla necessità di concedere “garanzie di sicurezza” all’Ucraina ma anche alla Russia alla fine del conflitto, posizione che gli è valsa forti critiche da Kiev e dall’est Europa.

“Alla fine, dovremo mettere tutti intorno ad un tavolo. E allora tutti gli europei e gli occidentali che danno lezioni di morale mi spieghino con chi saranno seduti intorno al tavolo”, ha detto. “Non voglio che siano solo i cinesi e i turchi a negoziare il giorno dopo”, ha sottolineato l’inquilino dell’Eliseo, riferendosi in particolare agli sforzi di mediazione della diplomazia di Ankara. Il presidente francese ha anche nuovamente invocato l’autonomia strategica dell’Europa, all’interno della Nato, ma con una minore dipendenza dagli Stati Uniti.

Parole che non sono bastate ad abbassare la tensione anche verbale tra Russia e Occidente, ripresa negli ultimi giorni in seguito alla visita di Zelensky a Washington. La portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino “il figlio di p… dell’Occidente”, usando una citazione attribuita in passato a Franklin Delano Roosevelt nei confronti del presidente nicaraguense Anastasio Somoza Garcia. “È il loro figlio di p… e quindi tutto gli è concesso. Soprattutto non è solamente il loro figlio di p…, ma anche uno strumento di contrasto al nostro Paese”, ha ribadito Zakharova.

Le sue parole arrivano nel giorno in cui il capo di stato maggiore militare russo Valery Gerasimov ha sostenuto che lo sforzo bellico delle forze di Mosca in Ucraina è al momento concentrato sulla regione di Donetsk, nel Donbass, con l’intenzione di “liberarla completamente”, aggiungendo che le forze russe continuano a colpire in profondità in territorio ucraino. Ostilità che, secondo Mosca, è la stessa Ucraina a non voler rallentare: “I colloqui tra Zelensky e Biden hanno mostrato che l’Ucraina e gli Stati Uniti non cercano la pace, ma sono determinati a continuarle”, è la versione di Zakharova.

Concetto ripreso anche dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui dai colloqui “non è arrivato alcun vero appello alla pace”. E in questa linea si inserirebbe la decisione degli Usa di fornire il sistema di difesa missilistica Patriot, che – sostiene il Cremlino – “non contribuisce a favorire la fine del conflitto in tempi rapidi”.