“Sul Reddito nessun pasticcio”. Maurizio Lupi rivendica il lavoro svolto e nega errori.“Il governo – annuncia – ha riformulato l’emendamento di ‘Noi Moderati’ reinserendo la parola ‘congrua’, e proprio perché si riferisce a coloro che per ben due volte hanno avuto la proroga del Reddito di Cittadinanza e che se ricevono una offerta di lavoro questa volta la devono accettare anche se non è ‘congrua’, ma noi ricordiamo che tutte le offerte di lavoro devono essere tutte formali, quindi dipendenti dai contratti di lavoro, e tendenzialmente sono molto di più di un Reddito di cittadinanza e la prima cosa che accade e che siano nella propria regione”. Lupi attacca il presidente del Movimento 5 stelle. “Dobbiamo creare lavoro e lo dico a Conte che sia sta dimostrando molto irresponsabile, soffiando sul fuoco”. “In questo momento non ho mai visto uno che chiede a un percettore di Reddito di venire dalla Sicilia a Milano, siamo realisti. In ogni caso la priorità, anche rispetto alle norme, sono quelle regionali e in terzo luogo, lo dico, mio papà e mia mamma negli anni ’50 sono emigrati dall’Abruzzo e sono andati a Milano per la dignità di un lavoro. Questo è quello che dovremmo creare, dando innanzitutto lavoro nei territori e nei luoghi dove uno vive”