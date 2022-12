I componenti delle commissioni del Movimento 5 Stelle, impegnati sulla Manovra, hanno convocato la stampa fuori da Montecitorio per manifestare la loro “preoccupazione sui lavori”. “Qui arrivano pezzi di emendamenti, l’ultimo arrivato alle 3 di questa notte, la situazione è grave”, afferma il capogruppo penstastellato alla Camera, Francesco Silvestri.

“Neppure il presidente della Camera sa quando i lavori arriveranno in Aula – aggiunge Silvestri – c’è una totale confusione del governo, schiaffeggiato dall’Europa sul Pos e ora devono operare una nuova modifica al testo per reinserire il tema dell’aumento al tetto al contante. Il Governo è in stato confusionale”. I deputati lamentano lo stop ai lavori delle Commissioni fino alle 18:30, in attesa dei nuovi testi da parte del governo Meloni. “Sono stati tolti i soldi da Reddito di cittadinanza in favore dei club si Serie A di calcio, c’è una totale sciatteria ed incapacità e dicevano di essere pronti. Non ho memoria di una gestione così caotica delle Legge di Bilancio” concldue Silvestri.