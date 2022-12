Il tir frigo stava facendo manovra quando lo scooter Honda Sh, su cui stavano viaggiando due 18enni, lo ha centrato. Uno scontro violento che ha sbalzato i due giovani contro il mezzo pesante e poi a terra. Se lo sono trovati davanti all’improvviso e non sono riusciti a evitare lo schianto. Sono morti così, all’alba del 17 dicembre a Roma, due giovani. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella: uno dei due è morto sul colpo, mentre l’altro ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato, già in gravissime condizioni, all’ospedale. Ricoverato anche l’autista dell’autocarro che non sarebbe in pericolo di vita. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e l’autista del veicolo pesante verrà sottoposto ai test tossicologici.

Due squadre di agenti della municipale sono a lavoro per ricostruire la dinamica. Dai primi rilevamenti è emerso che il camion Iveco Stralis stava occupando l’intera carreggiata quando lo scooter lo ha centrato in pieno. L’autocarro era perpendicolare rispetto al senso di marcia. Non è ancora chiaro se la manovra in quel tratto fosse consentita, né a che velocità stesse procedendo la moto su cui viaggiavano i due diciottenni. Nelle prossime ore verrà ascoltato il camionista che si è subito fermato, dopo l’impatto, a prestare i primi soccorsi.