Agli appassionati di calcio, durante il match tra Francia e Marocco, non è sfuggito il lapsus del commentatore Antonio Di Gennaro. All’80esimo, quando arriva la seconda rete dei francesi con il tiro di Kolo Muani, viene inquadrato il presidente francese Emmanuel Macron, presente allo stadio per sostenere i Blues, intento ad esultare per la rete che ha di fatto messo al sicuro la qualificazione alla finale contro l’Argentina. A quel punto, Di Gennaro si confonde e dice: “Applaude anche Sarkozy“. Poi, è arrivata immediatamente la correzione di Alberto Rimedio: “Scusa, Macron. Abbiamo sbagliato presidente”. Il secondo commentatore ha provato a metterci una pezza, ma la gaffe è diventata virale sui social network: il video è stato condiviso da migliaia di utenti.