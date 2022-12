A Montpellier, durante i festeggiamenti per la qualificazione della Francia alla finale dei mondiali in Qatar, un ragazzo di quattordici è stato travolto da un’auto. L’intervento dei soccorritori è stato inutile: il giovane è stato trasferito in ospedale, ma è deceduto poco dopo essere arrivato. A diffondere la notizia è stata la prefettura dell’Herault con un comunicato-stampa.

Il conducente dell’auto è attualmente in fuga ed è ricercato dalle forze dell’ordine: “L’indagine della polizia sta procedendo rapidamente sotto la direzione della procura”, ha dichiarato la prefettura. Intanto, il veicolo dell’investitore è stato ritrovato dagli inquirenti ed è stato messo sotto sequestro.

Le immagini della tragedia sono state pubblicate su Twitter e mostrano chiaramente la dinamica dell’investimento: un’auto, circondata dai tifosi, ha improvvisamente accelerato e l’adolescente è stato travolto.

Nella notte della qualificazione, a Montpellier, sono stati registrati diversi scontri tra i tifosi marocchini e quelli dei Blues, che hanno inevitabilmente scatenato il caos nella città. Ulteriori tensioni sono state registrate in altre città francesi: a Lione ci sono stati sette arresti. Ad Annecy, invece, una persona è stata arrestata ed una persona – a seguito degli scontri con la polizia – è stata ricoverata in ospedale.