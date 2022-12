Un albero è crollato in strada a Milano in zona Sant’Ambrogio-via De Amicis travolgendo anche un paio di auto parcheggiate. Un forte boato ha accompagnato la caduta del tronco e la strada è stata chiusa. L’incidente è accaduto in pieno giorno in una zona centrale e molto frequentata della città: per una fortunata casualità non si sono verificate conseguenze gravi per le persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare a pezzi l’albero e rimuoverlo.