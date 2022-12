Nella mattinata di domenica, gli abitanti delle Eolie si sono svegliate con la terra che tremava. Alle 8.12, come riferisce l’Ingv, c’è stata una scossa di terremoto 4.6 con epicentro proprio le isole siciliane, a 3 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle 8,18, si è registrata una nuova scossa, di magnitudo 2.0 a 6 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito anche a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, tra le aree del Messinese più colpite dal maltempo delle ultime ore.

A causa della scossa, una porzione di costone sarebbe franato a Lipari, in località Valle Muria. Le scosse alle Eolie sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9 . In seguito all’evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano – è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.