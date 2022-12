Il maltempo ha provocato danni in Calabria. La SP250 da Cropalati verso Paludi, nel Cosentino, sembra un fiume di fango. Anche il ponte che sovrasta il torrente Coserie, in piena, è allagato. Nelle immagini girate mercoledì dalla camera car, la strada presenta diverse fiumare di detriti e acqua per poi interrompersi a causa di alcuni alberi caduti per via delle forti piogge che hanno interessato la zona. A Destro, una frazione di Longobucco in provincia di Cosenza, il manto stradale della SS177 ha ceduto creando una voragine e un ruscellamento di acqua.