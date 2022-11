Sono rimasti intrappolati nella stazione di La Storta, nel nord di Roma, i passeggeri della linea ferroviaria Fl3. Dopo essere scesi dal treno, hanno trovato chiuso il cancello d’uscita, rimanendo, così, chiusi per diversi minuti, prima che il personale in servizio intervenisse e li liberasse. Alcuni dei passeggeri, impazienti per l’attesa, sono usciti scavalcando le reti di protezione.

Il fatto risale a venerdì 25 novembre. Le persone rimaste bloccate erano per lo più pendolari saliti alla stazione Tiburtina di Roma e diretti verso Viterbo. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha aperto un’inchiesta interna. Il personale sta visionando i filmati interni per verificare cosa sia accaduto e chi abbia chiuso il cancello, forse per errore. In ogni caso, Rfi fa sapere in una nota che la stazione di La Storta non era del tutto chiusa: la struttura, infatti, è provvista di un secondo cancello che regola l’entrata e l’uscita.