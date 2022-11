“Per raggiungere una proposta seria e solida, ma soprattutto utile, non possiamo mischiare le squadre e correre dietro la candidatura di Letizia Moratti. Non mi piace parlare di singoli candidati ma non si battono le forza di destra o di centrodestra con candidati di centrodestra“. A dirlo è Giuseppe Conte, intervenendo in streaming durante una conferenza stampa organizzata al Pirellone dai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle per parlare delle prossime elezioni regionali in Lombardia.

“Rispetto tutti i candidati però è chiaro che abbiamo un’altra prospettiva politica, abbracciamo un’altra visione. Vogliamo interpreti che sappiano partire convintamente da sensibilità ben riconosciute su quei temi che per noi sono qualificanti”, ha spiegato Conte, sottolineando, mandando una frecciata a Carlo Calenda e Matteo Renzi, che queste proposte “si costruiscono indicando personalità politiche adeguate” e non “prelevando personalità politiche da altri schieramenti dopo averne contrastato le politiche e le scelte per anni”. Per il Movimento 5 stelle, ha concluso prima di parlare di Pierfrancesco Majorino, “i programmi, gli impegni con i cittadini, non vengono in un secondo momento, non sono una variabile dipendente, sono dei punti fermi qualificanti per la chiarezza e la linearità della nostra proposta politica”.