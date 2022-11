Un bambino di dieci anni è morto al pronto soccorso di Legnano. I medici hanno provato a salvarlo ma senza successo: il cuore del bambino non batteva più. Da giorni aveva la febbre molto alta e la temperatura non scendeva. Così, i familiari, allarmati, hanno chiesto l’intervento del 118 per portarlo in ospedale. Proprio durante il trasporto la situazione è peggiorata: il bambino ha avuto un arresto cardiocircolatorio.

Da quanto si apprende, il bambino è arrivato al pronto soccorso intorno alle 7:00 e i medici hanno fatto tutto ciò che era possibile per rianimarlo. Dopo diversi interventi, durati circa 40 minuti, il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia sul corpo del minore, per chiarire le cause. La febbre alta è un sintomo comune e sarà necessario fare luce sulla morte del bambino che frequentava le scuole elementari.