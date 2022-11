Un’esplosione si è verificata in un gasdotto russo nella regione di San Pietroburgo. La deflagrazione è stata avvertita anche nella città russa, da dove arrivano diverse testimonianze filmate dell’evento: le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. Le autorità locali riportano che i vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio, aggiungendo che non ci sono pericoli per la popolazione. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.