Un aereo della Latam Arilines si è scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto di Lima, in Perù. Il fatto, accaduto venerdì, è stato ripreso da diverse telecamere. Il mezzo dei vigili del fuoco ha investito in pieno l’A320 in fase di decollo, l’impatto è stato inevitabile ed è costato la vita a due vigili del fuoco. Salvi i 120 passeggeri a bordo, una trentina i feriti, 4 in modo serio.