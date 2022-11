“Mi piace questa manovra? Assolutamente no. Non mi piacciono i segnali che arrivano. Stavamo incentivando i pagamenti digitali e invece il messaggio è evasori e corrotti state tranquilli: tra condono fiscale e innalzamento della soglia del contante avrete la pacchia“. A dirlo, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Quando Meloni disse la pacchia è finita, di sicuro non pensava agli evasori e corrotti per i quali la pacchia è iniziata”.