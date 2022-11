Martedì mattina sembrava cosa fatta: addio a Mattia Binotto, al suo posto Frederic Vasseur come nuovo team principal in Formula 1. Invece poi la Ferrari aveva smentito tutto: “Si tratta di voci totalmente prive di fondamento“. Con questo spirito la Rossa si è presentata all’ultimo appuntamento della stagione 2022, ad Abu Dhabi. E le parole di Charles Leclerc in conferenza stampa tradiscono innanzitutto la voglia di terminare questo Mondiale: “Le voci su Binotto? Ci sono sempre rumors che circondano la Ferrari, noi dobbiamo solo concentrarci sul lavoro“.

Il pilota della scuderia di Maranello però ha voluto sottolineare anche un altro aspetto: “La gente tende a dimenticare quanto siamo cresciuti – ha aggiunto il monegasco – Noi dobbiamo solo guardare al lavoro”. Il riferimento è alle annate passate, ben peggiori di questo 2022 in cui la Ferrari ha ritrovato quanto meno le prestazioni.