“Per la verità non è cresciuta la narcotizzazione del Pd, siamo nella media. Dormivano prima e dormono adesso. Non c’è nessuna novità, siamo in piena narcotizzazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che oggi in conferenza stampa ha annunciato la richiesta di ritiro del ddl Calderoli sull’autonomia differenziata, rispondendo a una domanda sull’atteggiamento del Partito democratico sul tema dell’autonomia delle Regioni. “La cosa che impressiona – ha aggiunto De Luca – è che dormono tutti quanti. Quando abbiamo fatto la battaglia per il riparto del fondo sanitario nazionale, che penalizza la Campania per 250 milioni di euro l’anno, hanno girato la testa dall’altra parte tutti quanti, centro, destra e sinistra. Dobbiamo capire che quando dobbiamo difendere gli interessi dei territori non si guarda in faccia a nessuno, le bandiere di partito non contano niente, contano i fatti”.