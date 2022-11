Un 56enne è stato trovato morto stamani all’alba nella sua abitazione a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Il suo corpo presentava ferite di arma da taglio. A scoprirlo è stata la moglie. In casa c’era anche il figlio della coppia di 24 anni che, dopo l’allarme, è stato trovato in stato confusionale dai carabinieri sul pianerottolo di casa. Il giovane, secondo le prime informazioni, ha problemi psichici per cui era in cura. E’ stato preso in consegna dai carabinieri e ora risponderà alle domande del pm di turno.

La vittima si chiamava Francesco De Felice ed era un militare in congedo. Secondo una prima ricostruzione è stato aggredito mentre era seduto su un divano, dove è stato colpito con un coltello da cucina e un corpo contundente.