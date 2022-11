Un automobilista di 51 anni ha aggredito un ciclista di 47 anni lungo una strada delle colline riminesi. Prima lo ha sorpassato, quindi lo ha insultato e infine lo ha aspettato poco più avanti per colpirlo con il manico di una zappa lungo un metro e mezzo. Il ciclista – come racconta Il Resto del Carlino – stava rallentando il traffico e si è scusato con l’automobilista alzando la mano. Un gesto evidentemente equivocato, scambiato per un dito medio. I fatti risalgono al settembre 2021 e ora sono finiti in un aula di tribunale.

Il 51enne, che abita proprio lungo quella strada, dopo aver effettuato il sorpasso, ha aspettato il ciclista dinanzi alla propria abitazione. Tra le mani aveva un bastone e non appena ha intravisto il ciclista avvicinarsi, si è avviato a piedi verso di lui. Quando lo ha raggiunto, l’automobilista ha iniziato a colpire il 47enne. “La prossima volta te il dito non me lo fai. Io ti ammazzo”, sono state le parole del 51enne, riportate dal ciclista alle forze dell’ordine a seguito dell’aggressione.

Il ciclista ha provato a difendersi, ma con scarsi risultati. A fermare l’aggressione è stato un amico della vittima, un altro ciclista con cui stava viaggiando, che è riuscito a strappare il bastone dalle mani dell’aggressore. Poi le urla hanno convinto il 51enne ad allontanarsi. La vittima ha riportato ferite gravi – tra cui la frattura dell’avambraccio, contusioni varie e una ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare sinistra – ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Ceccarini di Riccione. Il 51enne è imputato per lesioni personali aggravate dall’uso di un bastone e minaccia. Nei giorni scorsi, l’automobilista si è presentato al tribunale di Rimini per l’inizio del processo. La vittima, invece, si è costituita parte civile.