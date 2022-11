“Noi siamo stati e siamo dell’idea che sia necessario costruire un fronte largo, certo che Carlo Calenda non aiuta e ogni volta che apre bocca distrugge tutto quanto“. Così l’esponente dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli, esprimendosi sulle elezioni regionali del Lazio, a margine del Consiglio Federale nazionale di Europa Verde in corso a Roma. “Quando Calenda pochi giorni fa dice che le sue sono le linee programmatiche della Regione Lazio, e che Bonelli e Fratoianni se vogliono le accettano altrimenti stanno fuori”, prosegue Bonelli, “a questo punto la domanda che faccio in maniera amichevole ed affettuosa ad Alessio D’Amato è: chi dà la linea programmatica, Calenda o il candidato alla presidenza della Regione Lazio?”. “Bisogna fare molta attenzione, perché Calenda è quello che vuole eliminare il reddito di cittadinanza, è quello che ha posizioni simili alla destra sulle politiche energetiche, è quello che vuole riportare il nucleare. Se come già annunciato da Pichetto Fratin si vorrà riportare in Italia il nucleare, con il voto sicuramente favorevole del Terzo Polo, il Lazio si candiderà per ospitare le centrali nucleari? Serve fare chiarezza, la linea programmatica non la dà Calenda”, conclude Bonelli.