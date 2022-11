A Verbania, nello stabilimento della ditta Galvanoplast di Gravellona-Toce, si è consumato un grave incidente sul lavoro: trenta operai sono rimasti intossicati per una fuga di sostanze chimiche. L’azienda è specializzata nella cromatura di materie plastiche ed ha un’esperienza di oltre venticinque anni. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ma, secondo una prima ricostruzione dei militari intervenuti sul posto, il gas nocivo si è diffuso a causa di una reazione chimica avvenuta per errore.

Tre persone sono state trasportate immediatamente in ospedale perché si trovavano a pochi metri dal punto dove si è scatenata la reazione chimica. Per loro, inizialmente, si era pensato al peggio. Poi, con il passare delle ore, le condizioni dei tre operai sono migliorate e la loro situazione si è rivelata migliore di quanto sembrava. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Da quanto si apprende la nube chimica sembra essere rimasta circoscritta allo stabilimento di Gravellona Toce, che ricopre complessivamente una superfice di 7.000 metri.