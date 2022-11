La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, nel sud della Francia, scortata da navi francesi e da un elicottero. L’imbarcazione rossa di SOS Méditerranée è attraccata al porto militare di Tolone verso le 8.30 di questa mattina. I naufraghi, tra cui 57 bambini, hanno toccato terra al termine di una navigazione durata oltre 20 giorni, dopo essere stati salvati dalla Ocean Viking e aver atteso più di una settimana al largo della costa italiana, senza ricevere l’indicazione di un porto sicuro. Verranno sottoposti prima di tutto a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo. Un’ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere affidati alla Germania, che si è accordata con la Francia per farsene carico.

Nove paesi europei infatti si sono impegnati ad accogliere “i due terzi” dei naufraghi, ha annunciato giovedì sera il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin. Fra i paesi europei che si sono impegnati ad accogliere i migranti, ha detto Darmanin su TF1, la Germania riceverà “oltre 80 persone“. Croazia, Romania, Bulgaria, Lituania, Malta, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda accoglieranno anch’essi migranti in nome della “solidarietà europea“, ha aggiunto. I rifugiati che saranno accolti saranno quelli “compatibili con la richiesta di asilo” ha spiegato il ministro, ribadendo che “coloro che non potranno ottenere l’asilo ripartiranno direttamente verso il loro paese di origine”.

I 230 migranti saranno immediatamente sistemati “in una zona di attesa“. Vale a dire, come ha precisato sempre il ministero degli Interni, “che non potranno uscire dal centro amministrativo in cui saranno sistemati e non saranno tecnicamente su suolo francese“. Verranno poi effettuati i controlli sanitari, in seguito quelli di sicurezza da parte dei servizi, e poi saranno ascolatti dal’Ufficio per la protezione di rifugiati francese. Chi non riceverà l’asilo sarà allontanato direttamente dalla zona di attesa in direzione del suo Paese di origine.