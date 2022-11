Siamo nella tribuna vip dello U Power Stadium di Monza: è il settore più esclusivo, quello con le poltroncine dove siedono le autorità e dove spesso si gode le partite anche Silvio Berlusconi in compagnia della compagna Marta Fascina. È qui, e non in curva, che lo scorso 5 settembre si è scatenata una rissa che ha portato all’emissione di un Daspo da parte del questore Marco Odorisio nei confronti di un imprenditore milanese 54enne, tifoso del Monza.

A ricostruire quanto accaduto ormai oltre due mesi fa durante la partita contro l’Atalanta è un articolo del Corriere della Sera. Secondo le indagini della polizia, il 54enne durante la partita ha ripetutamente insultato l’allenatore avversario, Gian Piero Gasperini. Per questo motivo un tifoso nerazzurro, seduto in tribuna insieme al figlio 15enne, avrebbe chiesto all’uomo di smetterla. A quel punto, stando alla ricostruzione, sono partiti pugni e calci. Anche il giovane è stato colpito a un braccio prima che potessero intervenire gli steward. L’imprenditore milanese ha denunciato il bergamasco per aggressione, ma nel frattempo sulla base delle indagini della polizia il Daspo è stato emesso nei suoi confronti: dovrà rimanere per due anni lontano dagli stadi.