“Conte? Ha voluto rompere l’alleanza di centrosinistra che governo il Lazio senza motivo. La Regione non ha mai autorizzato e non autorizzerà mai alcun inceneritore. Le sue parole riguardano solo vicende politiche nazionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento dal titolo: “Rapporto di fine mandato”, tenutosi al Tempio di Adriano di Roma. “Assenza degli assessori pentastellati? Non c’è alcun problema politico. Abbiamo finito una riunione questa mattina alle 4. Il Movimento 5 stelle è stata una garanzia in questi ultimi anni” ha poi assicurato