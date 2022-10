La polizia si è avvicinata al perimetro del capannone dove si sta svolgendo il rave. Gli agenti, in tenuta antisommossa, sono arrivati a ridosso della struttura e dal megafono hanno fatto sapere che non entreranno. “Siamo qui perché l’edificio è pericolante ed è stato sottoposto a sequestro”. Diversi partecipanti appaiono in stato confusionale.