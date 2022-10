“Sulla lotta alla mafia non intendiamo fare un solo passo indietro, ma solo in avanti”. Nella conferenza stampa convocata al termine del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha parlato norma sull’ergastolo ostativo, ribadendo il pugno di ferro contro la mafia. “Penso che ad esempio, il tema dei beni confiscati da restituire alla comunità debba essere il miglior segnale della vittoria dello Stato sulla criminalità”. “Lavoreremo su questo e altro. Sono contenta di aver dato un segnale in maniera così chiara. Lo stesso vale per il rispetto delle regole e della legalità”