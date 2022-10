Le forze ucraine hanno abbattuto quasi 250 elicotteri russi dall’inizio della guerra il 24 febbraio scorso: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il numero totale di elicotteri russi abbattuti si sta già avvicinando a 250 – ha detto Zelensky ieri sera in un videomessaggio -. Gli occupanti russi hanno già perso una quantità di equipaggiamenti, aerei e altro, pari a quella che la maggior parte degli eserciti mondiali semplicemente non ha e non avrà mai in servizio. La Russia non sarà in grado di recuperare queste perdite. Ringrazio tutti i nostri combattenti per questa graduale e irreversibile smilitarizzazione del nemico”.