La premier Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine dell’intervento del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sono andati a ringraziarlo. Berlusconi ha poi atteso in Aula il suo turno per votare la fiducia. La mozione di fiducia è stata approvata con 115 sì, 79 no e 5 astenuti.

Come risulta dai tabulati di Palazzo Madama, ad astenersi dal voto di fiducia sono stati i senatori del gruppo delle Autonomie, Julia Unterberger, Meinhard Durnwalder; i due senatori a vita Mario Monti ed Elena Cattaneo e Dafne Musolino della lista di Cateno De Luca. Sei parlamentari non hanno partecipato al voto: sono Tatiana Rojc del Pd, Celestino Magni del gruppo Misto e i senatori a vita Liliana Segre, Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia e Renzo Piano. Il centrodestra ha votato compatto, 115 sì su 116, contando che il centosedicesimo era Ignazio La Russa, il presidente del Senato, che per tradizione non vota mai in queste occasioni.