Beppe Grillo è arrivato al Senato per partecipare alla riunione congiunta con tutti i parlamentari del M5S e con Giuseppe Conte. Il fondatore del movimento è stato assediato dai cronisti ma non ha risposto alle domande: “Senza abbonamento non parlo. C’è un conflitto di interesse, tutta la stampa mi ha denunciato. Siete degli esaltatati”.