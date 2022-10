Durante il suo discorso alla Camera, Giorgia Meloni ha promesso sostegno alle famiglie, parlando di misure per la garantire gratuità di asili, che dovranno essere aperti fino a a sera. “Visto che i progetti familiari vanno di pari passo con il lavoro – ha detto la premier – vogliamo incentivare in ogni modo l’occupazione femminile, premiando quelle aziende che adottano politiche che offrono soluzioni efficaci per conciliare i tempi casa-lavoro e sostenendo i Comuni per garantire asili nido gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici. L’Italia ha bisogno di una nuova alleanza intergenerazionale”