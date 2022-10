“Sorprese? Non credo ci saranno, la presidente Giorgia Meloni farà un ottimo discorso. Sono un pochino più preoccupato per il Senato, doveroso per il mio ruolo, ma non credo ci saranno sorprese. I numeri sono leggermente più risicati per questione di legge elettorale, ma anche il ministro Tajani ha garantito per Forza Italia. Non ci aspettiamo sorprese, sono convinto che non ci saranno problemi.” Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, poco prima di entrare a Montecitorio.