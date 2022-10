Nel discorso programmatico “ha speso tante parole sul concetto di merito” che “anche noi apprezziamo”, però “il merito non può servire a banalizzare il ruolo della scuola”. A dirlo durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Camera è Giuseppe Conte, rivolgendosi direttamente alla neo-premier Giorgia Meloni. Sottolineando che si tratta di un discorso serio, il leader del Movimento 5 stelle prosegue: “La scuola non è il luogo di selezione, è luogo del riscatto“. E cita un professore, Enrico Galiano: “La scuola non è il posto dove si vanno a selezionare e premiare i migliori, la scuola è il posto dove si va a tirare fuori il meglio da ciascuno”. “Noi non lasceremo che gli italiani siano presi in giro – conclude – la vostra concezione della meritocrazia finisce per premiare i soliti noti, a partire dalla classe politica”.