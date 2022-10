L’allenatore e il goleador, due delle tre M (la terza, anzi la prima, è Moratti) artefici dell’impresa passata alla storia come “il Triplete“: Diego Alberto Milito e Mourinho si sono incontrati a Roma. L’ex calciatore argentino ha postato su Instagram la loro foto insieme, con una semplice ma significativa didascalia: “Una grande emozione rivederti José… quanti ricordi vissuti insieme!!”. Tra i commenti appaiono subito quelli del Cuchu Cambiasso e di Julio Cesar, altri due protagonisti dell’annata 2010. Lo scatto ha immediatamente scatenato la nostalgia di tutti i tifosi dell’Inter, che già avevano rivissuto quei dolci ricordi poco più di una settimana fa a Barcellona. Milito infatti, insieme a Javier Zanetti e a Julio Cesar, era presente al Camp Nou per la sfida di Champions League finita poi 3 a 3. Proprio in quello stadio dove l’Inter in 10 uomini difese il vantaggio dell’andata e conquistò la finale. La partita simbolo di quella stagione. Lo stesso Milito a Roma firmò invece il gol decisivo nella finale di Coppa Italia 2010, quella che diede il la al Triplete nerazzurro.

