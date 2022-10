Calano i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.554 nuovi casi, contro i 31.775 di ieri. Scendono anche le vittime: 52, 40 in meno rispetto alla scorsa giornata. Diminuisce però anche il numero dei tamponi eseguiti e si attesta a 161.787, rispetto ai 195.575 del giorno precedente. Il tasso di positività si attesta così a 15,8%, in leggero calo rispetto al 16,2% di ieri. Quasi stabili le terapie intensive, con 229 ricoverati contro i 227 della scorsa giornata. I malati covid in reparti ordinari sono 7.017, in calo di 30 unità.

L’aggiornamento quotidiano del Ministero della salute riporta che da inizio pandemia in Italia ci sono stati 23.348.075 casi, di cui i guariti sono 22.649.684 e i decessi 178.594. Attualmente sono positive 519.797 persone. In totale da lunedì a domenica sono stati registrati 247.519 positivi, in calo del 12,9% rispetto allo stesso periodo di settimana scorsa. Con riferimento a quattro settimane fa, però, il numero dei positivi tra lunedì e domenica rimane più alto del 73,6%.