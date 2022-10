Due fidanzati sono stati investiti da un’auto mentre camminavano a Santa Maria del Giudice, quartiere di Lucca. Stavano passeggiando tenendosi per mano la sera del 20 ottobre: le cause dell’incidente sono ancora da accertare e i soccorsi sono subito arrivati sul posto, insieme alla polizia. Lo riporta Today.it.

Il ragazzo, 38 anni, è stato ricoverato al pronto soccorso di Cisanello in condizioni molto gravi, secondo le prime ricostruzioni con un trauma facciale e probabili fratture. La fidanzata, invece, è stata colpita dalla macchina solo di striscio e riporta ora leggere contusioni. È stata trasportata in stato di choc nell’ospedale San Luca dalla Misericordia di Massa Macinaia in codice verde.