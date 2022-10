Ubriaco alla guida di uno scuolabus. Con questa accusa è stato denunciato ed è stata ritirata la patente all’autista che il 14 ottobre è finito fuori strada a Minerve, in provincia di Verona, mentre stava riportando a casa alcuni alunni delle scuole elementari. I 9 bambini a bordo si sono tutti feriti nell’incidente, solo una è in grave condizioni ma non in pericolo di vita. Lo scuolabus è uscito di strada e finito in un fosso.

Il guidatore in un primo momento ha raccontato alle forze dell’ordine di essere uscito dalla carreggiata per evitare uno scontro frontale, ma una volta sottoposto all’alcol test aveva un tasso alcolemico di 1.5 grammi nel sangue. Il limite per gli autisti è di zero, mentre come noto per i privati cittadini è 0,5. Ora è atteso l’esito dell’analisi sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, che aggraverebbe la situazione del conducente.